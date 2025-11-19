ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3282
1 хв

Обстріл у Тернополі: під завалами перебуває 20-річний хлопець

У Тернополі під завалами однієї з багатоповерхівок перебуває 20-річний хлопець.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Тернополі рятувальники шукають під завалами 20-річного хлопця

У Тернополі рятувальники шукають під завалами 20-річного хлопця / © Суспільне

Доповнено додатковими матеріалами

На місце обстрілу багатоповерхівки в Тернополі 19 листопада прибув очільник МВС Ігор Клименко. Він розповів, що рятувальникам вдалося встановити зв’язок з молодим тернополянином, який опинився під завалами.

Про це повідомляє «Суспільне».

«З хлопцем зв’язалися, є надія, що він живий», — повідомив Клименко.

На місці обстрілу багатоповерхівки за роботою рятувальників спостерігає місцева жителька Надія, яка чекає і сподівається, що її 20-річного сина дістануть з-під завалів живим.

«Нічого не кажуть, не можуть добратися і все. Нічого не кажуть, нічого не знають. Чекаю. Надіюся, надіюся, щоб Бог дав йому сили й терпіння. Йому 20 років», — розповіла Надія.

Нагадаємо, впродовж ночі та ранку армія РФ атакувала Тернопіль ракетами й безпілотниками.

За словами керівника пресслужби ДСНС у Тернопільській області Сергія Даніліна, ворог атакував кілька житлових багатоповерхівок.

На одній з локацій зафіксовано суттєве руйнування будинку, а на іншій спалахнула пожежа. Наразі відомо про 25 загиблих, зокрема трьох дітей.

