Обстріл Вінниці: постраждалим та сім'ям загиблих пообіцяли компенсації

Вінницька міська та обласна ради виділять компенсації постраждалим та сім'ям загиблих унаслідок ракетного обстрілу міста.

Так, розмір допомоги від міськради Вінниці становитиме 25 та 50 тис. грн.

Про це мер міста Сергій Моргунов повідомив у Мережі 16 липня.

"Сім’ям загиблих та поранених цивільних вінничан надамо допомогу. Це – 50 та 25 тисяч гривень. Таке рішення прийняли сьогодні", – йдеться у дописі.

"Зараз найважливіше – зберегти життя і здоров’я людей. Медики роблять усе можливе і неможливе. Але на превеликий жаль, не у наших силах воскресити тих, чиї життя забрав теракт. Ця втрата болить усім нам", – додав Моргунов.

Із пропозицією про виплату компенсацій виступив і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, повідомили у пресслужбі.

"Прошу невідкладно вирішити питання щодо виділення з обласного бюджету коштів для надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих", – йдеться у зверненні Соколового до голови ОВА Сергія Борзова.

Пропозиція була схвалена депутатами, і відповідне звернення було передано очільнику області. Сума матеріальної допомоги не вказана.

Нагадаємо, 14 липня російські війська запустили три крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці. Вони влучили в будівлю з офісними приміщеннями.

Станом на ранок 16 липня було відомо про 24 загиблих під час атаки. Троє з них – діти.

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