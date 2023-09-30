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Обстріл Вінницької області та блекаут у Брянській області РФ після "прильоту": головні новини ночі 30 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1547
Час на прочитання
1 хв
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Обстріл Вінницької області та блекаут у Брянській області РФ після "прильоту": головні новини ночі 30 вересня 2023 року

Велику частину України вночі охопила повітряна тривога / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 30 вересня 2023 року:

  • Росія стверджує, що Україна нібито обстріляла Бєлгородщину з "Ураганів" Читати далі –>
  • На території Вінницької області ворог влучив в об'єкт інфраструктури - ОВА Читати далі –>
  •  Росіянам знову щось "ввижається": в зникненні світла у Брянській області РФ звинуватили українців Читати далі –>
  • У Брянській області через ймовірний "приліт" зникло світло Читати далі –>
  • У Вінницькій області ліквідовують наслідки нічного обстрілу Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1547
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