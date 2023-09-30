Обстріл Вінницької області та блекаут у Брянській області РФ після "прильоту": головні новини ночі 30 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 30 вересня 2023 року:
- Росія стверджує, що Україна нібито обстріляла Бєлгородщину з "Ураганів" Читати далі –>
- На території Вінницької області ворог влучив в об'єкт інфраструктури - ОВА Читати далі –>
- Росіянам знову щось "ввижається": в зникненні світла у Брянській області РФ звинуватили українців Читати далі –>
- У Брянській області через ймовірний "приліт" зникло світло Читати далі –>
- У Вінницькій області ліквідовують наслідки нічного обстрілу Читати далі –>
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