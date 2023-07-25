Обстріл водойми у Костянтинівці: зросла кількість загиблих

Внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області ввечері 24 липня зросла кількість загиблих. Станом на ранок 25 липня відомо про двох жертв, серед яких десятирічний хлопчик.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Відомо, що семеро осіб отримали поранення. Серед потерпілих є четверо дітей: дівчатка, яким п'ять, 11 та 12 років, а також 12-річний хлопчик.

"Одна дитина серед поранених - важка. Її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан решти дітей задовільний", - повідомив очільник області.

Обстріл Костянтинівки

Російські окупанти 24 липня близько 19:00 обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами. Росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами. До слова, ця зброя застосовується для "знищення живої сили противника".

Спочатку було відомо, що Росія вбила 10-річного хлопчика, який відпочивав. Також речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва повідомила, що серед поранених дітей є дві сестри, одна з дівчат у тяжкому стані.

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