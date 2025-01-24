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Обстріл Запоріжжя 23 січня: кількість постраждалих продовжує зростати

Обстріл Запоріжжя 23 січня: кількість постраждалих продовжує зростати

Наслідки ворожого удару

Також відомо про одного загиблого.

У Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки 23 січня по місті. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі постраждалих - 54 особи. Більшість людей - у стані середньої тяжкості. В лікарні також перебуває і двомісячний хлопчик.

Атака росіян забрала життя однієї людини - загинув 47-річний чоловік. 

Нагадаємо, о четвертій ранку 23 січня війська РФ вдарили по Запоріжжю. Ворог влучив в енергетичний обʼєкт, зруйновано будинок, ще тридцять пошкоджено. Серед постраждалих - четверо працівників ДСНС, які виїхали на ліквідацію наслідків.

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