Обстріл Запоріжжя 23 січня: кількість постраждалих продовжує зростати

Також відомо про одного загиблого.

У Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки 23 січня по місті.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі постраждалих - 54 особи. Більшість людей - у стані середньої тяжкості. В лікарні також перебуває і двомісячний хлопчик.

Атака росіян забрала життя однієї людини - загинув 47-річний чоловік.

Нагадаємо, о четвертій ранку 23 січня війська РФ вдарили по Запоріжжю. Ворог влучив в енергетичний обʼєкт, зруйновано будинок, ще тридцять пошкоджено. Серед постраждалих - четверо працівників ДСНС, які виїхали на ліквідацію наслідків.

Читайте також: