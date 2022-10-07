Обстріл Запоріжжя дронами-камікадзе і ракетами: в ОВА оновили інформацію про втрати і руйнування

Російські окупанти два дні поспіль атакують Запоріжжя ракетами та ударними дронами.

Сьогодні, 7 жовтня, Запоріжжя окупаційні війська атакували двома іранськими дронами-камікадзе. Вони поцілили у об'єкти критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Цієї ночі окупанти завдали два удари дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста", - йдеться в повідомленні.

Один з дронів впав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення.

Вчора, впродовж доби, правоохоронці зареєстрували близько 30 повідомлень про руйнування в Запоріжжі та Оріхові, Гуляйполі, населених пунктах Пологівського району. В результаті влучань зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, пошкоджено автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.



На цей час відомо про 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини.

За усіма фактами збройних злочинів країни-агресора працівники поліції та УСБУ в Запорізькій області відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, що російські окупанти 5 жовтня атакували Запоріжжя ракетами "Іскандер-К". Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури. Одну з ракет, касетного типу, вдалося збити силам ППО. Її уламки впали в різних місцях обласного центру.

Вчора 6 жовтня Запоріжжя було атаковане одразу 7 ракетами. Вони поцілили у багатоповерхівки. В результаті загинули 12 людей. В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл міста.

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