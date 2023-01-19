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Обстріл Запоріжжя та подробиці нової допомоги від США: головні новини ночі 19 січня 2023 року

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Обстріл Запоріжжя та подробиці нової допомоги від США: головні новини ночі 19 січня 2023 року

Фото: Facebook.com/ukr.embassy.usa

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 січня 2023 року:

  • В Білому домі відповіли Шольцу на його умову про постачання танків Україні Читати далі –>
  • Вночі у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи Читати далі –>
  • В США розкрили подробиці нового пакету військової допомоги для України - CNN Читати далі –>
  • Канада готує для України потужний пакет військової допомоги — Зеленський Читати далі –>
  • Хто контролює Соледар і Бахмут: у Білому домі повідомили про жорстокі бої та описали ситуацію Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1571
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