Обстріл Запоріжжя КАБами та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 23 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Серед постраждалих дитина: у ДСНС розповіли про ситуацію після атаки на Запоріжжя Читати далі –>
- Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог Читати далі –>
- Країнам Європи доведеться переглянути відносини з Росією — Макрон Читати далі –>
- Трамп заявив, що більше не балотуватиметься у президенти, якщо програє вибори Читати далі –>
- Загарбники намагаються просунутися біля Покровська: ЗСУ їх стримують Читати далі –>
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