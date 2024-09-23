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Обстріл Запоріжжя КАБами та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 23 вересня 2024 року

Обстріл Запоріжжя КАБами та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 23 вересня 2024 року

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Серед постраждалих дитина: у ДСНС розповіли про ситуацію після атаки на Запоріжжя Читати далі –>
  • Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог Читати далі –>
  • Країнам Європи доведеться переглянути відносини з Росією — Макрон Читати далі –>
  • Трамп заявив, що більше не балотуватиметься у президенти, якщо програє вибори Читати далі –>
  • Загарбники намагаються просунутися біля Покровська: ЗСУ їх стримують Читати далі –>

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