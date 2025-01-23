Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих продовжує зростати

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України.
В ніч на 23 січня окупанти нанесли удар по місту Запоріжжя. Нарзі кількість постраждалих зросла до 51 особи.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", – йдеться в повідомленні.
За інформацією Федорова, наразі у лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя постраждало немовля, якому лише 2 місяці. Дитина перебуває у важкому стані.
Читайте також: