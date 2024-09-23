Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 6 осіб

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Кількість постраждалих в результаті російського обстрілу Запоріжжя зросла до 6 осіб.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він заявив, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
"Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Федорів повідомив, що на двох локаціях були розгорнуті палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою.
Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області зафіксовано влучання. Наразі деталі не розголошують, проте попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих і жертв.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Краматорську, внаслідок чого було важко поранено 16-річну дівчину.
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