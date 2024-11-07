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Обстріл Запорізької області: стала відома кількість загиблих та постраждалих

Обстріл Запорізької області: стала відома кількість загиблих та постраждалих

Фото з місця "прильоту" в Запорізькій області / Фото: Запорізька ОВА

Ворог завдав удар ракетами та керованими авіабомбами

7 листопада 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області, внаслідок чого загинула одна людина, а також сімнадцять отримали поранення. Серед постраждалих троє дітей – чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років. 

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram. 

Двоє постраждалих, включно з працівником медичного закладу, перебувають у тяжкому стані.

"Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", – повідомив начальник Запорізької ОВА. 

Російська армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні. 

Нагадаємо, що у Житомирській області після нічної та ранкової атаки російських безпілотників застосували аварійні відключення електроенергії для користувачів. Окупанти пошкодили електромережі. 

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