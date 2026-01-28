Обстріл Запоріжжя: Федоров пояснив, чи може РФ застосувати артилерію

Іван Федоров розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку та можливості РФ щодо обстрілів міста Фото ілюстративне

Війська РФ вранці 28 січня завдали удару по Запоріжжю з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Водночас російська армія наразі не має можливості вести вогонь по місту зі ствольної артилерії.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, застосування РСЗВ великої дальності не є новим фактором — ворог використовує такі системи протягом усього періоду повномасштабної війни.

«Ми розуміємо, що „Торнадо-С“ має дальність понад 80 кілометрів, тому технічно ворог міг обстрілювати Запоріжжя і раніше. Однак загрози ударів зі ствольної артилерії сьогодні немає. Усі подібні засоби з обох сторін відсунуті щонайменше на 15–20 кілометрів від лінії фронту через ризик ураження FPV-дронами. Крім того, противник не має такого просування, яке дозволило б застосовувати артилерію по місту», — пояснив Федоров.

Очільник ОВА зазначив, що російські війська продовжують намагатися тиснути на позиції Сил оборони в області, однак уже понад місяць не досягають успіхів.

«Це свідчить про те, що ворожий наступ на Запорізькому напрямку вдалося зупинити. Також є підкріплення, які допомагають стабілізувати ситуацію», — додав він.

Водночас Федоров підкреслив, що найбільшою загрозою залишаються ударні дрони, зокрема «Шахеди», які спричиняють значні руйнування та втрати.

За його словами, в області активно вдосконалюють систему протидії безпілотникам, зокрема у взаємодії з командуванням Повітряних сил. Мета — підвищити відсоток збитих «Шахедів» із нинішніх 50-55% до значно вищих показників.

Зазначимо, що українські підрозділи успішно перехоплюють розвідувальні та коригувальні дрони типу «Молнія» — понад 90% таких БпЛА не долітають до Запоріжжя.

Також триває робота над розширенням мережі антидронових тунелів, частина яких була пошкоджена через складні погодні умови в області.

Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок атаки росіян 28 січня пошкоджено понад сто квартир у будинках та щонайменше 20 автівок. Росіяни атакували місто вранці.