Обстріл Запоріжжя у ДСНС та ОВА показали наслідки (фото) (відео)

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Російські загарбники в ніч проти 23 вересня завдали ударів авіаційними бомбами та безпілотниками по Запоріжжю.

Про це йдеться у повідомленні ОВА.

«Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, де зруйнований житловий будинок та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа.

«Надзвичайники ліквідовують займання та проводять пошуково-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованих конструкцій будівлі може знаходитись людина», — йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі в ніч проти 23 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що російські війська завдали п’ятьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинули люди, були знищені та пошкоджені автомобілі, а також виникли пожежі.