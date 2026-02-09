Обстріл Запоріжжя: ворог пошкодив електромережі, є відключення світла

Відключення світла через атаку на енергетику / © ТСН.ua

Російські війська обстріляли Запоріжжя 9 лютого, пошкодивши критичну інфраструктуру міста. Енергетики попередили про локальні відключення світла, необхідні для проведення термінових ремонтів.

Про це в повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго».

Через російську атаку на Запоріжжя були пошкоджені електромережі. Зараз триває їхнє відновлення.

Через це фіксуються тимчасові технологічні відключення електроенергії, необхідні для повноцінного відновлення електропостачання.

«Наголошуємо: ці вимкнення є локальними, спричиненими саме ворожими обстрілами і жодним чином не свідчать про „недотримання ГПВ“ для тієї або іншої черги, як вже бачимо із звернень та дописів у соцмережах», — наголосили в обленерго.

Мешканців Запоріжжя закликають зберігати спокій — після відновлення мереж електропостачання буде відновлено.

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого російська армія атакувала Запорізьку область, пошкодивши приватні будинки та залишивши без електропостачання близько 12 тис. абонентів.