Обстріл Запоріжжя: ворог пошкодив електромережі, є відключення світла
Енергетики просять зберігати спокій та пояснюють, чому ці відключення електроенергії не пов’язані з графіками погодинних обмежень.
Російські війська обстріляли Запоріжжя 9 лютого, пошкодивши критичну інфраструктуру міста. Енергетики попередили про локальні відключення світла, необхідні для проведення термінових ремонтів.
Про це в повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго».
Через російську атаку на Запоріжжя були пошкоджені електромережі. Зараз триває їхнє відновлення.
Через це фіксуються тимчасові технологічні відключення електроенергії, необхідні для повноцінного відновлення електропостачання.
«Наголошуємо: ці вимкнення є локальними, спричиненими саме ворожими обстрілами і жодним чином не свідчать про „недотримання ГПВ“ для тієї або іншої черги, як вже бачимо із звернень та дописів у соцмережах», — наголосили в обленерго.
Мешканців Запоріжжя закликають зберігати спокій — після відновлення мереж електропостачання буде відновлено.
Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого російська армія атакувала Запорізьку область, пошкодивши приватні будинки та залишивши без електропостачання близько 12 тис. абонентів.