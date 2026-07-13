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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
266
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1 хв

Обстріл Запоріжжя: з-під завалів дістали тіла, двоє загиблих

Рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим безпілотником.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці атаки

На місці атаки / © Associated Press

У Запоріжжі двоє людей загинули після влучання ворожого БпЛА у житловий будинок.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Двоє людей загинуло: рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі», — зазначив він.

Крім того, поранені 11 людей, серед них — 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка у важкому стані перебувають у лікарні.

Атака по Запоріжжю — що відомо

Росіяни вдарили БпЛА по багатоквартирному будинку у Запоріжжі. Після влучання виникла пожежа в квартирах на другому, третьому та четвертому поверхах.

Від вибухової хвилі й уламків також пошкоджено розташовані поруч будинки та понівечено автівки.

На місці ворожої атаки / © Associated Press

На місці ворожої атаки / © Associated Press

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч проти 13 липня росіяни обстріляли Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 134 ударними БпЛА типу «Shahed».

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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