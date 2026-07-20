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Обстріл Запоріжжя: з-під завалів дістали тіло дитини, кількість загиблих зросла
Росіяни атакували місто Запоріжжя керованими авіабомбами.
Російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. З-під завалів будинку дістали тіло 11-річної дівчинки.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка була під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу. Життя 11-річної дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог. Поранень дістала 41 людина», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев’ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.