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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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656
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Обстріл Запоріжжя: з-під завалів дістали тіло дитини, кількість загиблих зросла

Росіяни атакували місто Запоріжжя керованими авіабомбами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пошуково-рятувальна операція триває

Пошуково-рятувальна операція триває / © Associated Press

Російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. З-під завалів будинку дістали тіло 11-річної дівчинки.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка була під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу. Життя 11-річної дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог. Поранень дістала 41 людина», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев’ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

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Дата публікації
Кількість переглядів
656
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