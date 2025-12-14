- Дата публікації
515
1 хв
Обстріл Запоріжжя: згоріли автівки, кількість постраждалих зросла
Унаслідок ворожої атаки 11 осіб дістали поранення, зокрема шестирічна дитина, правоохоронець та два рятувальники.
Сьогодні, 14 грудня, росіяни завдали чотири удари по Запоріжжю. Окрім влучання в магазин АТБ, росіяни також обстріляли інший мікрорайон міста.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
На місці атаки спалахнули пожежі, легкові автомобілі та мікроавтобус згоріли.
За його даними, в обласному центрі 11 людей дістали поранення, зокрема шестирічна дитина, правоохоронець та два рятувальники. У місті працюють всі екстрені служби.
У Запорізькому районі без світла залишилися понад 1000 людей. Два населені пункти повністю знеструмлені, а ще один — частково.
Нагадаємо, росіяни здійснили масовану на Запоріжжя. На місце події виїхали надзвичайні служби, наразі встановлюються всі наслідки удару.