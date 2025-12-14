ТСН у соціальних мережах

515
1 хв

Обстріл Запоріжжя: згоріли автівки, кількість постраждалих зросла

Унаслідок ворожої атаки 11 осіб дістали поранення, зокрема шестирічна дитина, правоохоронець та два рятувальники.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Сьогодні, 14 грудня, росіяни завдали чотири удари по Запоріжжю. Окрім влучання в магазин АТБ, росіяни також обстріляли інший мікрорайон міста.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

На місці атаки спалахнули пожежі, легкові автомобілі та мікроавтобус згоріли.

За його даними, в обласному центрі 11 людей дістали поранення, зокрема шестирічна дитина, правоохоронець та два рятувальники. У місті працюють всі екстрені служби.

Постраждалих доправили до лікарні / © ДСНС

Постраждалих доправили до лікарні / © ДСНС

У Запорізькому районі без світла залишилися понад 1000 людей. Два населені пункти повністю знеструмлені, а ще один — частково.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану на Запоріжжя. На місце події виїхали надзвичайні служби, наразі встановлюються всі наслідки удару.

