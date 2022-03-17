Обстріл житлових будинків, школи та автомобілів на Київщині: розпочато розслідування (фото)

Обстріл житлових будинків, школи та автомобілів на Київщині: розпочато розслідування (фото)

Розслідування розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку російських військовослужбовців.

Київська обласна прокуратура розпочала розслідування через обстріл житлових будинків, школи та автомобілів на Київщині.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Окружні прокуратури Київщини розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації здійснили обстріл села Красилівка Броварського району. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено вісім будинків, навчальний заклад та два транспортні засоби.

Прокуратура Київської області

Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу села Ситняки Бучанського району несумісні із життям осколкові поранення отримала 67-річна жінка. Внаслідок мінометного обстрілу колони евакуаційного транспорту в селі Озера Гостомельської ОТГ, загинули п'ять мирних мешканців.

Також окупанти з реактивної системи залпового вогню "Град" здійснили обстріл села Лютіж Вишгородського району. Зруйновано будинок, магазини та пошкоджено інші об'єкти інфраструктури населеного пункту.

Нагадаємо, радник голові Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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