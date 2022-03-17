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Обстріл житлових будинків, школи та автомобілів на Київщині: розпочато розслідування (фото)

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Обстріл житлових будинків, школи та автомобілів на Київщині: розпочато розслідування (фото)

Розслідування розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку російських військовослужбовців.

Київська обласна прокуратура розпочала розслідування через обстріл житлових будинків, школи та автомобілів на Київщині.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Окружні прокуратури Київщини розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації здійснили обстріл села Красилівка Броварського району. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено вісім будинків, навчальний заклад та два транспортні засоби.

© Прокуратура Київської області
Прокуратура Київської області

Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу села Ситняки Бучанського району несумісні із життям осколкові поранення отримала 67-річна жінка. Внаслідок мінометного обстрілу колони евакуаційного транспорту в селі Озера Гостомельської ОТГ, загинули п'ять мирних мешканців.

Також окупанти з реактивної системи залпового вогню "Град" здійснили обстріл села Лютіж  Вишгородського району. Зруйновано будинок, магазини та пошкоджено інші об'єкти інфраструктури населеного пункту.

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Нагадаємо, радник голові Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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