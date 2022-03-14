"Обстріл житлового кварталу Донецька з ракетного комплексу "Точка-У": в РНБО розвіяли черговий фейк російських окупантів

Цей фейк, за планом ворога, мав демонізувати ЗСУ в очах західних партнерів та населення самої РФ.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про черговий фейк російських окупантів.

"Цього разу театрально-постановочна трупа вирішила не сильно старатися та звинуватила ЗСУ у тому, що роблять самі окупанти - в обстрілі мирного населення. Так, окупаційна влада м. Донецьк повідомила про обстріл житлового кварталу з ракетного комплексу "Точка-У". На підтвердження цьому окупанти підготували серію сумбурних відеороликів, що демонструють момент потрапляння боєприпасу та наслідки", - йдеться у дописі Центру.

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Проте при детальному перегляді можна простежити кілька неспівпадінь:

По-перше, на відео, яке демонструє начебто момент влучення снаряду, можна побачити лише маленький вибух, який аж ніяк не може бути вибухом снаряду, випущеного комплексом "Точка-У".

По-друге, "наслідки вибуху" не відповідають потраплянню снаряду "Точка У". Після вибуху "Точки-У" залишається двигун – труба діаметром 50 см і довжиною до 2 метрів, а також залишки електроніки. Крім цього, в "Точці" багато касетних елементів, а у наданих відео можна побачити, що це був один невеликий (120-150 мм) осколково-фугасний боєприпас, який вибухнув над асфальтом.

Тут привертає увагу відсутність чіткого місця влучення снаряду, хоча відомо, що "Точка" залишає велику характерну воронку.

Окрім згаданих, росіяни надають ще кілька матеріалів, які ніяк логічно не зв’язуються з вигаданою історією. Наприклад, на фото та відео із самим снарядом, який нібито розірвався, можна побачити три частини з різними пошкодженнями.

РНБО

Цей фейк, за планом ворога, мав демонізувати ЗСУ в очах західних партнерів та населення самої РФ. План зазнав поразки.

"Висновок: ворог розгублений, ворог втрачає сили, ворог втрачає навіть фантазію", - резюмує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов вважає малоймовірним, що Росія йтиме на штурм Києва.

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