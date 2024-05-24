Обстріли Харкова: Євлаш розповів, у чому небезпека ударів та чи можна захистити місто

Ракети С-300, якими армія агресорки Росії активно завдає ударів по Харкову, досить складно збивати. Крім того, місто дуже близько розташоване до кордону з РФ. Це також становить небезпеку.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Звичайно, найкращий би вихід був, але на жаль, це неможливо, - відтягнути просто Харків територіально від кордону. Тут єдиний ефективний метод - це безпосереднє знищення самих пускових установок", - наголосив Євлаш.

З його слів, деякі складнощі є навіть із захистом Харкова зенітними ракетними системами Patriot. Адже вони будуть потребувати прикриття від інших комплексів. Зокрема, Hawk, а також інших для боротьби з безпілотниками і ракетами меншого типу.

"Якщо ми беремо балістику, то Patriot якраз досить ефективний у відбитті саме балістичного озброєння, аеробалістичних ракет типу "Кинжал". Звичайно, що Patriot - це потужна зброя. Однак, саме біля Харкова використання таких засобів потребує особливих знань, вмінь і навичок. Адже постійно над територією Харківщини перебувають десятки безпілотників", - сказав Євлаш.

Нагадаємо, волонтер Юрій Сапронов розповів, чи зможуть росіяни підійти ближче до Харкова та бити по ньому з артилерії. Зокрема, він зауважив, що від Харківської окружної дороги до кордону з РФ – 21 км.

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