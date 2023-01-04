Обстріли Херсона й Запоріжжя і звуки вибухів у Криму та Ростові-на-Дону: головні новини ночі 4 січня 2023 року

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Головні новини ночі 4 січня 2023 року:
- Знищення російських військових у Макіївці: у Міноборони РФ назвали "основну причину трагедії" Читати далі –>
- Ворог обстріляв Запоріжжя: показали наслідки удару РФ Читати далі –>
- Херсон обстріляли запальними снарядами: боєприпаси заборонені нормами міжнародного гуманітарного права Читати далі –>
- У Ростовській області РФ заявили про гуркіт у небі: влада скупа на слова Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи: деталі Читати далі –>
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