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Обстріли Херсона й Запоріжжя і звуки вибухів у Криму та Ростові-на-Дону: головні новини ночі 4 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
976
Час на прочитання
1 хв
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Обстріли Херсона й Запоріжжя і звуки вибухів у Криму та Ростові-на-Дону: головні новини ночі 4 січня 2023 року

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 4 січня 2023 року:

  • Знищення російських військових у Макіївці: у Міноборони РФ назвали "основну причину трагедії" Читати далі –>
  • Ворог обстріляв Запоріжжя: показали наслідки удару РФ Читати далі –>
  • Херсон обстріляли запальними снарядами: боєприпаси заборонені нормами міжнародного гуманітарного права Читати далі –>
  • У Ростовській області РФ заявили про гуркіт у небі: влада скупа на слова Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи: деталі Читати далі –>

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Перегляди
976
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