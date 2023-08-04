Обстріли Херсонщини та Запоріжжя, 2 загиблих за добу: яка ситуація у регіонах

Ніч проти 4 серпня у більшості областей України була відносно спокійною.

Про ситуацію у регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій читайте на ТСН.ua.

Чернігівщина

За добу – 6 обстрілів (84 вибухи), із мінометів, артилерії. Ворог стріляв по Новгород-Сіверському району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці 4 серпня ворогом здійснено 2 обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстріляно 2 населених пункти у Хотинській громаді Попередньо – без людських втрат та руйнування критичної інфраструктури. Вчора протягом дня було здійснено 27 ворожих обстрілів. Зафіксовано 165 вибухів.

Обстріляно 18 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Краснопільській, Хотинській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Новослобідській, Великописарівській. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

3 серпня окупанти двічі вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств. Минулося без постраждалих. З вечора і протягом ночі агресор п’ять разів обстріляв Нікопольщину. Гатив з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам. Постраждали двоє мешканців Нікополя, їм надана необхідна допомога. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль, 2 вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, 3 газопроводи та 2 лінії електропередач. Побиті 10 господарчих споруд, ще 2 – знищені.

Запоріжжя

За минулу добу військові РФ здійснили 75 ударів по 20 населених пунктах. 67 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток. Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Новодарівці, Левадному та Кам'янському, а також 2 авіаційні удари по Малій Токмачці та атаки БПЛА по Малинівці та Новоандріївці.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік, якого оперативно доставлено в лікувальний заклад та надано необхідну медичну допомогу.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок Богодухівського району, Висока Яруга Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. У селі Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району, пошкоджено приватний будинок.

За минулу добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Луганщина

Ворог обстріляв Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 131 обстріл (596 снарядів).

Донеччина

За минулу добу рашисти обстріляли 8 населених пунктів: село Галицинівка, Авдіївка, село Ласточкине, селище міського типу Північне, Часів Яр, село Богоявленка, селище міського типу Курахівка, селище міського типу Нью-Йорк. Пошкоджено 21 житловий будинок, 4 гаражі. За добу на Донеччині: 2 загиблих, 2 поранених.

Миколаївщина

Протягом 3 серпня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Зафіксовано артилерійські обстріли противника по населеному пункту та береговій смузі Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 53 обстріли (241 снаряд), з них по місту Херсон – 9 обстрілів (42 снаряди). Ворог влучив у райони 21 населеного пункту області, територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструктури, торговельний центр, територію медичного закладу та будівлі пенітенціарної установи у Херсоні.

Внаслідок обстрілу Херсона зранку 3 серпня поранено трьох пасажирів тролейбуса, четверо співробітників ДСНС. Пошкоджено спецтехніку. Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Під ворожий обстріл у Херсоні потрапив волонтер із Норвегії. Він отримав легкі поранення. Його шпиталізували до місцевої лікарні та надали необхідну медичну допомогу. Життю чоловіка наразі нічого не загрожує.

Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.

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