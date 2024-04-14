Обстріли Ізраїлю та України: як на це реагує світ та яка реакція західного суспільства

В березні цього року російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України та били по житлових будинках мирних мешканців.

Аналітики почали вивчати та порівнювати обстріли з боку Ірану Ізраїлю та ракетні атаки, які РФ завдає по території України. Проте перша реакція на обидва обстріли відрізняється.

Про це “24 каналу” розповів військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

Як зазначається, в березні цього року російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України та били по житлових будинках мирних мешканців.

За словами Варченко, окупанти з великим цинізмом обстрілювали інфраструктуру, використовуючи тактику подвійного удару. РФ атакувала житлові будинки, а після того, як туди приїжджали рятувальники, повторювала обстріл. Таким чином військові злочинці хотіли завдати більшої шкоди.

Водночас західне суспільство звикло до таких атак. Там всі мислять лише раціонально, але насправді гуманістичних людей характеризує те, що окрім раціо, вони зважають і на серце.

“Атака на Ізраїль за кількістю ударів співмірна з одноденною атакою на Україну, яку Росія провела в середині березня. Але ми розуміємо, що тут є інші чинники. Наприклад, коли Іран запускав ракети, то вони летіли через території інших країн”, – розповів Іван Варченко.

Іранські ракети летіли через увесь Ірак, територію Йорданії, а можливо, ще й Сирії. Це є серйозним кроком до ескалації конфлікту та залучення до нього нових держав. Щобільше, тут помітна роль Росії, яка є союзником Ірану.

"Росія однозначно була в контексті попередніх переговорів та в контексті підготовки удару. Разом з іншими диктаторами Сходу вона вирішила посилити конфлікт, вкинути в його горнило ще десятки тисяч людей та поширити до рівня третьої світової війни", – зауважив експерт з питань національної безпеки.

Нагадаємо, що запас танків і бойових машин у Росії є лише до середини 2025 року.

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