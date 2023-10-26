Обстріли критичної інфраструктури: якою буде ситуація з атаками РФ 2024 року

Росіяни мали на меті зруйнувати українську інфраструктуру минулого року, і ця тенденція нікуди не поділася.

Російські окупанти намагатимуться завдавати ударів по критичних об'єктах України. Ймовірно, це почнеться тоді, коли стане прохолодніше.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Ворог накопичує ресурси

Як зауважив експерт, від останнього обстрілу 2 жовтня минуло достатньо часу. Це може вказувати на те, що росіяни накопичують сили. Так, РФ, найімовірніше, завдаватиме ударів по критичних об'єктах, як і минулого року.

Гетьман нагадує, що 2023 року окупаційні війська почали вдаватися до потужних атак приблизно з 30 жовтня. Ми знаємо, наскільки сильно росіяни тяжіють до символічних дат, тому, цілком можливо, що вони готуються саме до них.

"Але, найімовірніше, вони готуються з огляду на прогнози погоди. Коли буде більш менш прохолодно, вони можуть пробувати атакувати", – зазначив Гетьман.

Слід зважати й на атаки Хмельниччини, які відбулися останніми днями. У такий спосіб, каже Гетьман, росіяни могли намагатися донести натяк про те, що вони можуть вдарити по АЕС. Утім, стверджувати те, що обстріл мав на меті вразити безпосередньо станцію, поки неможливо.

"Але, ймовірно, це натяк для того, щоб підвищити ставки, щоб можна було щось вимагати від нас та наших партнерів. Головне для них це ядерний шантаж або застосування ядерної зброї, вони це постійно кажуть", – вважає Гетьман.

Раніше йшлося про те, що на українців узимку 2023-2024 року чекає нова хвиля російського ракетно-дронового терору по енергетичній інфраструктурі. Водночас на фронті очікується певне затишшя, яке водночас не завадить подальшому просуванню ЗСУ.

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