Обстріли Мар'їнки, Нікополя та танкові атаки на Харків: як минула ніч в регіонах України

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині.

Також тихо було в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Вінницькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Минулої доби від обстрілів ЗС РФ постраждали Дніпропетровська, Миколаївська, Донецька та Харківські області.

Дніпропетровщина: вночі ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони.

У Нікополі одна людина постраждала — у лікарні. Пошкоджено кілька житлових будинків, на трьох підприємствах пошкоджені цехи, майстерні, адміністративні будівлі та транспорт.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування багатоквартирного будинку. Попередньо, без постраждалих

Харківщина: нічний обстріл міста Харків в районі Олексіївки, пошкоджено фасадну частину будівлі частково — дах та шибки, постраждалих немає.

В Індустріальному районі снаряд влучив на відкритій території. Пошкоджено електроопору та трамвайні рельси.

По області окупанти обстрілювали Богодухівській, Лозівський, Чугуївький, Харківський райони.

За добу по області троє постраждалих.

Луганщина: за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

Вночі росіянами був завданий ракетний удар, здійснені 2 спроби танкових атак, завдані ураження населених пунктів мінометами.

Донеччина: вночі і зранку — обстріли Мар'їнської громади, зокрема, Красногорівки (є поранені), ракетний удар по селищу Костянтинопільське Курахівської громади (руйнування будівель с/г підприємства). Удар по місту Костянтинівка.

Окупанти також обстріляли Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Красногорівку, Соледар, Часів Яр, с. Іванівку, с. Іванівське, с. Карлівку, с. Старий Комар, с. Первомайське, с. Піски. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 41 приватний будинок, поліцейська станція.

За добу по області — 3 загиблих, 19 поранених.

Обов'язкова евакуація триває.

Миколаївщина: під постійними ворожими обстрілами перебувають населені пункти Галицинівської громади. Вчора протягом дня зазнало обстрілів с. Галицинове. Сьогодні зранку — під обстрілами було с. Лимани. Попадання переважно по околицях села. Наслідки уточнюються.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація напружена, бойові дії протягом доби спостерігалися у всіх громадах, стабільно критична ситуація у Бериславському та Каховському районах. Багато сіл знову обстріляні різними видами зброї, російські війська намагаються повернути втрачені позиції. Але без результатів.

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів, збили гелікоптер та три крилаті ракети

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