Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріли Миколаєва, Харкова, Одещини й ситуація з зерном: головні новини ночі 26 липня

Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обстріли Миколаєва, Харкова, Одещини й ситуація з зерном: головні новини ночі 26 липня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 26 липня: 

  • На Одещині відбулася ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Читати далі –>
  • Знову стався нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Читати далі –>
  • Сильні вибухи лунали у Миколаєві. Читати далі –>
  • Організація Об'єднаних Націй перебуває на постійному зв'язку з усіма сторонами підписаної угоди щодо відновлення вивезення зерна з України та очікує, що перше судно розпочне рух найближчими днями. Читати далі –>
  • Росія вкотре продемонструвала, що її обіцянкам не можна вірити, здійснивши удар по одеському порту одразу після підписання угоди щодо його розблокування, але США очікують, що ця угода діятиме, і для цього працюватимуть із партнерами. Читати далі –>

Читайте також:

У Харкові гучні вибухи - ворог знову завдав ракетного удару

У Харкові гучні вибухи - ворог знову завдав ракетного удару

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація