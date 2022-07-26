Обстріли Миколаєва, Харкова, Одещини й ситуація з зерном: головні новини ночі 26 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 26 липня:
- На Одещині відбулася ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Читати далі –>
- Знову стався нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Читати далі –>
- Сильні вибухи лунали у Миколаєві. Читати далі –>
- Організація Об'єднаних Націй перебуває на постійному зв'язку з усіма сторонами підписаної угоди щодо відновлення вивезення зерна з України та очікує, що перше судно розпочне рух найближчими днями. Читати далі –>
- Росія вкотре продемонструвала, що її обіцянкам не можна вірити, здійснивши удар по одеському порту одразу після підписання угоди щодо його розблокування, але США очікують, що ця угода діятиме, і для цього працюватимуть із партнерами. Читати далі –>
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