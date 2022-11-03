Обстріли Миколаївщини: окупанти зруйнували будинок, пошкодили трансформаторну підстанцію і водонапірну башту

В ОВА оприлюднили інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 08:30 ранку 3 листопада.

За минулу добу, 2 листопада, окупанти обстріляли два райони Миколаївської області. Також сьогодні, 3 листопада, від 03:50 до 04:45 год. росіяни били по Інгульській громаді.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаївському районі вчора, 2 листопада, орієнтовно о 13:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Шевченківської громади пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту, електроопори. Фахівці провели аварійно-ремонтні роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

У Баштанському районі вчора, 2 листопада, від 21:00 до 22:00 зафіксовано обстріли Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає.

Сьогодні, 3 листопада, від 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно, зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, через постійні обстріли у Миколаєві встановлюють перші два бетонні укриття на вулицях міста. Такі укриття армовані, мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Кожне з них розраховано на 15 місць для сидіння для короткострокового перебування.

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