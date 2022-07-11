"Обстріли не припиняються": у Харкові навчальний рік розпочнеться онлайн - Терехов

Від вересня новий навчальний рік у Харкові через постійні обстріли та знищення шкіл розпочнеться онлайн.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав мер міста Ігор Терехов.

"З такою жорстокістю, з якою бомбардують і обстрілюють наші школи, я на сьогодні розумію, що нам уже не доводиться говорити про навчання дітей у режимі офлайн. Ми готуємося від 1 вересня до онлайн-навчання, тому що обстріли не припиняються", - зазначив він.

Він наголосив, що Харків продовжує щоденно потерпати від обстрілів окупантів, російські війська діють дедалі цинічніше.

"Ворог дуже підступний. Він не обстрілює один раз. Він завдає так званих інтервальних ударів. Наражаються на величезний ризик рятувальники, які відразу приїжджають на місце, щоб дістати людей, розбирати завали", - сказав мер.

Нагадаємо, окупанти у Харкові ракетами рознесли ТЦ і будинки людей (фото наслідків атаки).

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