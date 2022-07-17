"Обстріли Росії": у ЦПД спростували маніпуляції, які ворог поширював 16 липня

Протягом 16.07.2022 окупанти поширили нові маніпуляції.
ЦПД виявив: протягом 16.07.2022 окупанти поширили
- Маніпуляцію
Попри зобов’язання України не завдавати ударів по території Росії з озброєння, отриманого від країн-партнерів, пропагандистські медіа РФ повідомили: «українське командування перекинуло в Суми установку HIMARS. З огляду на близькість міста до Курської області слід очікувати на обстріли об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території РФ».
- Маніпуляцію
Колаборанти з тимчасово окупованих територій Луганської та Харківської областей «підписали угоду про співпрацю, що зобов’язує їх захищати [окуповані] території від зовнішньої агресії».
- Дезінформацію
ЗМІ РФ повідомили, що «темпи призову військовозобов’язаних [в Україні] зростатимуть. Найбільш активно призов відбувається у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Це пов’язано … з боротьбою з проросійськими настроями у регіоні».
Читайте також:
- Ракетний удар по Покровську: окупанти атакували "Іскандерами -М", зруйновано 27 будинків (фото, відео).
- Чотири ракети збили, дві - влучили: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про повітряну атаку росіян
- Російські війська обстріляли позиції ЗСУ на Сумщині: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі України
- "Ми фактично врятували Молдову": військовий експерт про звільнення ЗСУ острова Зміїний