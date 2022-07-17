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"Обстріли Росії": у ЦПД спростували маніпуляції, які ворог поширював 16 липня

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"Обстріли Росії": у ЦПД спростували маніпуляції, які ворог поширював 16 липня

Фото: Pexels

Протягом 16.07.2022 окупанти поширили нові маніпуляції. 

ЦПД виявив: протягом 16.07.2022 окупанти поширили

  • Маніпуляцію

Попри зобов’язання України не завдавати ударів по території Росії з озброєння, отриманого від країн-партнерів, пропагандистські медіа РФ повідомили: «українське командування перекинуло в Суми установку HIMARS. З огляду на близькість міста до Курської області слід очікувати на обстріли об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території РФ».

  • Маніпуляцію

Колаборанти з тимчасово окупованих територій Луганської та Харківської областей «підписали угоду про співпрацю, що зобов’язує їх захищати [окуповані] території від зовнішньої агресії».

  • Дезінформацію

ЗМІ РФ повідомили, що «темпи призову військовозобов’язаних [в Україні] зростатимуть. Найбільш активно призов відбувається у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Це пов’язано … з боротьбою з проросійськими настроями у регіоні».

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