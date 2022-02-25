Обстріли Щастя: пожежники на власних авто евакуюють людей

На сході тривають запеклі бої.

Через атаки російських військ страждають мирні мешканці: зокрема, у Щасті на Луганщині.

Про це повіломила пресслужба ДСНС.

Також читайте На підході до Чернігова українські війська відбили прорив російських окупантів

Зазначається, що пожежники Луганської області на особистих автомобілях евакуйовують людей з-під обстрілів.

"О 7:30 командир відділення ДПРЧ-32 (м. Щастя) прапорщик сл. ЦЗ Волошенко С.М. самостійно з під обстрілів колоною з особистих легкових автомобілів проводить евакуації населення з м. Щастя", - йдеться у дописі.

До слова, на сході України триває запекла боротьба ЗСУ з окупантами.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії за чотирма напрямками. Йдеться про такі напрямки: Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.

У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил українських військ. Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.