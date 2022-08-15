Обстріли українських міст та повернення акцизного збору на пальне: головні новини ночі 15 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 15 серпня:
- Вночі 15 серпня війська Російської Федерації знову почали обстрілювати Харків. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах. Читати далі –>
- Окупанти з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Читати далі –>
- Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. За розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн у місяць. Читати далі –>
- У Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України (відео). Читати далі –>
- У бою з окупантами загинув один з найкращих льотчиків України - Антон Листопад. Читати далі –>