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Обстріли українських міст та повернення акцизного збору на пальне: головні новини ночі 15 серпня

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Обстріли українських міст та повернення акцизного збору на пальне: головні новини ночі 15 серпня

Фото ілюстративне / Фото: Фото з соціальних мереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 15 серпня:

  • Вночі 15 серпня війська Російської Федерації знову почали обстрілювати Харків. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах. Читати далі –>
  • Окупанти з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Читати далі –>
  • Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. За розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн у місяць. Читати далі –>
  • У Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України (відео). Читати далі –>
  • У бою з окупантами загинув один з найкращих льотчиків України - Антон Листопад. Читати далі –>

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