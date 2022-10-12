Обстріли українських міст та знищені російські військові: головні новини ночі 12 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 12 жовтня:
- Ракетна небезпека: ворог атакував Запоріжжя. Читати далі –>
- Унаслідок обстрілу Запоріжжя у житлових будинках вилетіли вікна та двері. Читати далі –>
- На Харківщині та Дніпропетровщині лунали звуки, які схожі на вибухи. Читати далі –>
- У Миколаєві було чутно вибухи. Читати далі –>
- Українські військові виконали 300 вогневих завдань і знищили 23 росіян. Читати далі –>
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