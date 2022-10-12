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Обстріли українських міст та знищені російські військові: головні новини ночі 12 жовтня

Дата публікації
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Обстріли українських міст та знищені російські військові: головні новини ночі 12 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 12 жовтня:

  • Ракетна небезпека: ворог атакував Запоріжжя. Читати далі –>
  • Унаслідок обстрілу Запоріжжя у житлових будинках вилетіли вікна та двері. Читати далі –>
  • На Харківщині та Дніпропетровщині лунали звуки, які схожі на вибухи. Читати далі –>
  • У Миколаєві було чутно вибухи. Читати далі –>
  • Українські військові виконали 300 вогневих завдань і знищили 23 росіян. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1430
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