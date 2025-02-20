Обстріли українських міст, Трамп накинувся з новими звинуваченнями на Зеленського: головні новини ночі 20 лютого 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 лютого 2025 року:
- Через позицію Трампа Україна може залишитись без ППО - Defence Express Читати далі –>
- Удар КАБами по Херсону: з під завалів дістали двох дітей - Мрочко (фото) Читати далі –>
- Путін намагається "вичавити" з Трампа максимум поступок - ISW Читати далі –>
- "Диктатор без виборів": Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського Читати далі –>
- Росія завдала масованого удару по Одесі: тисячі людей без світла Читати далі –>
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