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Обстріли українських міст, Трамп накинувся з новими звинуваченнями на Зеленського: головні новини ночі 20 лютого 2025 року

Обстріли українських міст, Трамп накинувся з новими звинуваченнями на Зеленського: головні новини ночі 20 лютого 2025 року

Наслідки удару КАБу по багатоповерхівці у Херсоні

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 лютого 2025 року:

  • Через позицію Трампа Україна може залишитись без ППО - Defence Express Читати далі –>
  • Удар КАБами по Херсону: з під завалів дістали двох дітей - Мрочко (фото) Читати далі –>
  • Путін намагається "вичавити" з Трампа максимум поступок - ISW Читати далі –>
  • "Диктатор без виборів": Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського Читати далі –>
  • Росія завдала масованого удару по Одесі: тисячі людей без світла Читати далі –>

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