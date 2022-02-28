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Обстріли в Маріупольському районі: російська авіація скинула бомби на житлові будинки в Сартані - мер

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Російські окупанти ведуть обстріли по мирному населенню.

Ранок 28 лютого для тисяч жителів селища Сартана, що у Маріупольському районі Донецької області розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Російська авіація скинула бомби на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомляється на сайті Маріупольської міскої ради.

"Оцінюємо масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських окупантів по мирному населенню грецького селища Сартана. Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудем", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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