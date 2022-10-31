Обстріли вночі та масовані ракетні атаки вранці: ситуація в регіонах України за добу від військових адміністрацій

Російські окупанти впродовж минулої доби обстріляли цивільні об'єкти на Миколаївщині та Херсонщині.

Про це повідомляють ОВА.

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Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Житомирщині. На ранок по всій території України — масова повітряна тривога.

Київщина: вранці зафіксовано "прильоти" в одну з громад. Інформація щодо наслідків з’ясовується. ППО відпрацювало цілі. В області застосовується обмеження електроенергії.

Вінницька область: зранку над областю збита російська ракета. Вона впала на цивільні об’єкти.

Є руйнування, але, на щастя, загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС. Детальна інформація уточнюється.

Кіровоградська область: зранку по області зафіксовано приліт ракети в об’єкт критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв. Детальна інфомація щодо наслідків уточнюється, розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Запорізька область: зранку окупанти обстріляли Запоріжжя, зафіксовано 2 влучання. Попередньо атакували ракетами з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, через що виникли перебої зі світлом. Всі оперативні служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

Чернівецька область: є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу. Детальна інформація уточнюється, працюють відповідні служби.

Черкаська область: вранці ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури в області. У зв'язку з цим частину регіону знеструмлено. Аварійні служби працюють. Детальна інформація уточнюється.

Сумська область: вночі з території РФ здійснено обстріл з САУ Зноб-Новгородської ОТГ, Шосткинського району. Інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Росіяни вчора протягом дня обстріляли дві прикордонні громади: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 приходів.

Дніпропетровська область: вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Найбільше постраждав Марганець. Там загинула одна людина, ще одна — поранена. Стан середньої тяжкості. У місті понівечені майже 30 будинків, ліцей, автівки та лінії електропередач.

У Кам’янському районі ворог ударив по об’єкту енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Працюють усі служби.

Харківська область: зранку ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, є влучання на території об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих. Ракети комплексу С-300 запустили з Бєлгорода. На місці влучань працюють профільні служби.

Протягом минулої були обстріляне місто Куп'янськ, селище Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі. В Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

На звільнених територіях області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.

Луганська область: ЗСУ відбили атаки росіян в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського, окупанти обстріляли 8 населених пунктів Луганщини. За минулу добу постраждали села на Куп’янському та Лиманському напрямках, а саме Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка. Всього за минулу добу російські війська завдали 19 артилерійських ударів та 2 авійаційних по позиціях захисників Луганщини.

Донецька область: впродовж ночі окупанти обстрілювали населені пункти Торецької громади: Нью-Йорк, Шуми, Курдюмівка, м.Залізне. Очеретинська ВА повідомляє про активні наступальні (штурмові) дії окупантів в районі населених пунктів Первомаймьке, Водяне та Красногорівка, Веселе. Лінія оборони тримається. В селі Первомайське пошкоджено щонайменше два будинки.

Сьогодні зранку, 31 жовтня, зафіксовано масований артобстріл центральної частини Авдіївки, наслідки з'ясовуються. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали штурмові дії супротивника майже на всіх напрямках. Смуга оборони тримається без змін. Також зранку — обстріл Курахового. Тип зброї встановлюється. Пошкоджені приватні будинки. Загинула жінка. За минулу добу на Донеччині 4 людини загинули, 2 — поранені.

Миколаївська область: зранку російські окупанти завдали ударів з РСЗВ по населеному пункті Куцурубської громади. Є влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

Вчора ввечері ворог вів артилерійський обстріл по портовій акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вночі обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади, внаслідок чого пошкоджено один житловий будинок. Влучання теж були по відкритій території.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вночі ворог обстріляв населений пункт громади. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Херсонська область: тривають активні бойові дії. Противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, в тому числі і на лівому березі Дніпра. Звільнену територію Херсонщини ворог тримає в напрузі і обстрілює з лівого берега Дніпра. Важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню обстріляні населенні пункти Новоолександрівської громади Бериславського району. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільні особи та пошкоджено приватні обійстя. З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, що вранці, 31 жовтня, РФ атакувала Україну ракетами. Було кілька хвиль атак. Українська ППО впоралася з 44 з 50 ракет, випущених ворогом.

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