Обстріли, водопостачання, посівна, пальне і курортний сезон: Віталій Кім розповів про ситуацію у Миколаєві

Голова Миколаївської ОДА розповів актуальну інформацію про ситуацію у місті.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім після 24 лютого 2022 року став одним із найвідоміших українських політиків. Йдеться в ефірі "Сніданку з 1+1".

У його телеграм-каналі підписників удвічі більше, ніж населення всього Миколаєва. Там він ділиться з містянами новинами, думками і маленькими перемогами. Та політика не єдиний сильний бік Кіма. У соцмережах його посвятили справжнім серцеїдом.

Віталій Кім

Через почуття гумору та надзвичайну харизму сотні українок хочуть за Кіма заміж. Але Віталій одружений з прекрасною Юлією Кім. Вони виховують двох доньок – Олександру та Євгенію і сина Руслана.

Віталій Кім з дружиною і сином

Віталій Кім з сім'єю

6 березня 2022 року Володимир Зеленський нагородив Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького III ступеня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовідданість.

В ефірі ранкової телепередачі Віталій Кім розповів про ситуацію у Миколаєві, про водопостачання, посівну, пальне і курортний сезон.

Обстріл російськими військами Миколаєва

Постраждалих немає, є декілька поранених людей, але вони з інших територіальних громад. Влучання було по центру міста ракетою. Багато пошкоджень – 26 будинків. Ми до кінця цього тижня закінчимо готувати план з відновлення і будемо відновлювати за рахунок держави пошкоджені будинки. Зокрема в обласному центрі. Не важливо якої форми власності.

В області понад 3 тисячі об'єктів пошкоджені чи знищені, в місті менше. Є об'єкти, які повністю зруйновані. Часу багато, але час на відновлення буде залежати від кількості грошей та ресурсів, які в нас є, і присутність окупанта на нашій території. Бо зараз є люди, які мають відновлювати Україну у мирний час, вони зараз на фронті, більшість з них в ЗСУ та теробороні. Небагато людей залишаються, щоб бути будівельниками, ремонтниками. Всі на фронті.

Ситуація з водопостачанням

Графік будемо відміняти. Наразі є технічна вода, вона по параметрам не підходить для вживання, навіть після кип'ятіння її не можна використовувати, але це забезпечує певний комфорт. Ми працюємо над тим, щоб в кранах з'явилася питна вода. Є програма уряду, яка зараз реалізовується через скважини. Будемо розмовляти з Данією щодо водоочистки з Південного Бугу та південних джерел.

Посівна

Вчора їздив по першій лінії. Між окупантами і нами працює техніка і люди обробляють землі. Люди забезпечені зараз і добривами, і паливом за високою ціною, але проблема в реалізації та логістиці, тому що в нас заблоковані порти.

Пальне

Є черги, пального мало. У військових пальне є, а у цивільних є певні проблеми, потрібно почекати. Я вважаю, що скоро ця ситуація зміниться.

Ми будемо контролювати питання роздрібної ціни на пальне. Я знаю, що пальне їде. Але ж 95 % пального йшло Білорусь-Росія і пропускна спроможність нашої митниці і доріг замала для того, щоб забезпечити докризисний рівень. Кременчуцький НПЗ теж не працює, там розбомблено двічі. Тому пальне буде вирівнюватися, але для цього потрібен час. Ціни будуть великі, ринок їх вирівняє з часом.

Курортний сезон

Я хочу, щоб він був і прорахував усі питання з бізнесу, які можливі. Нарада буде спільно з Одесою і президентом, на якій будемо обговорювати це питання. Але є певні проблеми з сезоном.

Я не знаю, як заборонити людям використовувати бази відпочинку. Я хочу, щоб він був у врізаному сенсі, тому що люди це не про заробіток, це про виживання бізнесу, який у свій час допомагав і військовим і переселенцям, всіх розміщували. І зараз просто нема ресурсу для того, щоб виплачувати заробітну платню. Можливо будуть використовуватися внутрішні водні ресурси, які незаміновані і якимось чином виходити. Але ми розуміємо, що всім потрібно відпочивати.

Про зменшення медійної активності

У нас лінія фронту стоїть на місці. Добре працюють наші військові і, як вони кажуть, – це активна оборона. Ворог несе значні втрати. Ця історія вже вийшла на рівень пресслужби військових. Вони дають повну інформацію щодо ситуації на лінії. Я зайвий, я не повинен докоментовувати те, що дають військові. Це перше.

Віталій Кім

По-друге, дуже багато роботи по відновленню інфраструктури, якою я повинен займатися. Те, що я робив тоді, це було на часі, тому що не було достовірних джерел інформації і люди потребували негайно знати, що відбувається. Зараз більш все спокійно, інша робота, тому я зменшую медійну присутність, бо маю працювати. Я б залюбки спілкувався з людьми, але роботи багато.

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