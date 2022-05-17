Обстріли з боку Запоріжжя: "мешканка" окупованого села у пропагандистському відео поширює фейки

На окупованих територіях загарбники держави-терористки відомі розповсюдженням неправдивої інформації.

Займаються цим не лише пропагандистські медіа чи колаборанти, а й спеціально навчені люди. У селі Лісне Василівського району Запорізької області жінка поширює інформацію про нібито обстріли з боку українців.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Окупанти держави-терористки опублікували відео, у головній ролі якого виступає невідома жінка. Вона називається мешканкою села. Розповідає, що нібито їхній населений пункт обстрілюють з боку Запоріжжя.

"Це спроба чергової провокації з боку російських військових. Як вдалося з’ясувати, насправді жінка з’явилася в селі лише сім місяців тому", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, мешканці окупованого Мелітополя зазначають, що у місті з'явилося багато незнайомих людей. Вони розповсюджують плітки. Привезені "працюють" на міських ринках, у скверах та парках: підсідають до місцевих мешканців і виводять їх на розмови. Таким чином прагнуть нав’язати думки про те, що Україна вже забула про Мелітополь.

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