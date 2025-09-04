Обстріли енергетики: експерт розкрив плани РФ на найближчий час

Обстріли енергетики / © ТСН.ua

Наразі РФ сфокусує свої атаки на енергетичній інфраструктурі України. Для цього під час обстрілів росіяни надаватимуть перевагу дронам, а не ракетам.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Костянтин Криволап, експерт з питань авіації.

За словами авіаексперта, РФ має намір вийти на вищий показник виробництва «Шахедів». Йдеться про 200 дронів на добу, і реалізувати свій план ворог хоче до кінця 2025 року. Також окупанти докладають усіх зусиль, щоб покращувати можливості дронів.

«Кількість ракет у відсотковому значенні буде зменшуватися. Можливо, вони взагалі відмовляться від ракет, адже ми їх добре збиваємо», — припускає Криволап.

Раніше про наміри РФ попередив і президент України Володимир Зеленський. Так, диктатор Кремля Володимир Путін розраховує використати зиму як зброю проти цивільного населення. Мета російського «фюрера» — занурити нас у темряву.

Ми вже фіксуємо, додає він, що кількість атак з боку Росії зростає. І з огляду на це Україні вкрай необхідне посилення ППО.

«Путін сподівається, що зима вб’є наших людей там, куди не зможуть дістатися його війська. Наші діти, наші родини щодня під загрозою. Нам потрібні Patriot і всі можливі системи ППО», — наголосив Зеленський.