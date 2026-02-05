Обстріли і спроби штурмів: Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Росією

Солдат РФ. / © Associated Press

Війська РФ здійснюють обстріли прикордоння у Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Активність російської піхоти має локальний характер. На окремих ділянках спроби штурмів були відбиті

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«У першу чергу, це обстріли. Сказати, що по всій протяжності кордону ворог якось проявляє (активність - Ред.) піхотними групами або атаками, цього немає», - каже Демченко.

У Сумській області загарбники зосереджують активність у Хотінській та Юнаківській громадах, однак просунутися росіяни не можуть.

Водночас на Харківщині найактивніші дії фіксувалися у напрямку Вовчанських Хуторів. Українські оборонці відбили проби штурму. Ворог зазнав втрат, - наголосив речник ДПСУ.

Водночас, за словами Демченка, на інших ділянках Харківщини активність противника зменшилася через значні втрати.

«Ворог хоч і зараз десь себе там проявляє, однак погодні умови також не сприяють противнику для того, щоб він максимально розширив свої спроби атак по кордону, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій», - підсумував представник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомляли, що війська РФ продовжують спроби штурмів у Сумській області. Водночас росіяни масштабних атак для захоплення більшої території не здійснюють. Водночас противник «прощупує» на різних ділянках ситуацію для того, щоб надалі більшими групами зайти на територію країни.

Також Демченко повідомляв про те, що росіяни лізуть через кордон у Харківській області. З його слів, найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле.