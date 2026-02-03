ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

У Харкові запроваджено надзвичайну ситуацію через нічні удари РФ по ТЕЦ

Під час обстрілу зазнали серйозних руйнувань Харківська ТЕЦ-5 та електропідстанції «Харківська» і «Залютине».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Опалення

Опалення

У ніч проти 3 лютого унаслідок нічних масованих обстрілів Харкова та області постраждали ключові енергетичні об’єкти, зокрема Приватне акціонерне товариство «Харківська ТЕЦ-5» та електропідстанції «Харківська» і «Залютине».

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Харківська міська рада у Telegram.

За його словами, частина обладнання на зазначених об’єктах зазнала значних пошкоджень. Внаслідок цього було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 — житлові будинки. Без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців.

Мер підкреслив, що відсутність тепла та порушення роботи життєво важливих систем у розпал зимового періоду становить серйозну загрозу для здоров’я населення, особливо дітей, літніх людей та маломобільних громадян.

Комісія з надзвичайних ситуацій (КТЕБ) класифікувала інцидент як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія протягом шести годин масовано атакувала Харків та область ракетами, КАБами та дронами, серйозно пошкодивши місцеву ТЕЦ.

Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie