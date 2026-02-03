У Харкові запроваджено надзвичайну ситуацію через нічні удари РФ по ТЕЦ

Опалення

У ніч проти 3 лютого унаслідок нічних масованих обстрілів Харкова та області постраждали ключові енергетичні об’єкти, зокрема Приватне акціонерне товариство «Харківська ТЕЦ-5» та електропідстанції «Харківська» і «Залютине».

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Харківська міська рада у Telegram.

За його словами, частина обладнання на зазначених об’єктах зазнала значних пошкоджень. Внаслідок цього було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 — житлові будинки. Без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців.

Мер підкреслив, що відсутність тепла та порушення роботи життєво важливих систем у розпал зимового періоду становить серйозну загрозу для здоров’я населення, особливо дітей, літніх людей та маломобільних громадян.

Комісія з надзвичайних ситуацій (КТЕБ) класифікувала інцидент як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія протягом шести годин масовано атакувала Харків та область ракетами, КАБами та дронами, серйозно пошкодивши місцеву ТЕЦ.