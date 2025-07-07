Обстріли Харкова: кількість поранених суттєво зросла (фото)

Руйнування у Харкові внаслідок атаки 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

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Через ранкові обстріли Харкова 7 липня кількість постраждалих зросла до 43. Люди отримали поранення та зазнали гострого шоку.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та Харківська обласна прокуратура.

«За два сьогоднішні ранкові обстріли Харкова постраждали 43 мирних мешканців міста», — вказано в заяві міського голови.

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За даними слідства, під час першої ранкової атаки, яка тривала орієнтовно від 5:20 до 5:45, росіяни вдарили по Харкову дронами типу «Герань-2» («Шахед»).

У Шевченківському районі два безпілотники влучили у багатоповерховий житловий будинок. Там загорілися квартири.

У Слобідському районі зазнали руйнувань магазини, торговельні павільйони, будівля цивільного підприємства, автомобілі, дитсадок. У багатоповерхівках вибито вікна.

За даними прокуратури, серед постраждалих у Харкові опинилися троє дітей: двоє братів віком 7 і 11 років, а також трирічна дівчинка. Люди отримали поранення та зазнали гострого шоку.

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Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Руйнування у Харкові внаслідок атаки 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові внаслідок атаки 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові внаслідок атаки 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові внаслідок атаки 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові внаслідок атаки 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці 7 липня російські загарбники атакували Харків безпілотниками. Раніше влада інформувала про 29 постраждалих.

Загалом уранці ворог випустив по Харкову шість «Шахедів». Були пошкоджені будинки, автівки, спалахнули пожежі. Моменти «прильотів» по місту зняли на відео.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО З ХАРКОВА Й ОДЕСИ: моторошні руйнування ПРОСТО ПОСЕРЕД МІСТ!

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