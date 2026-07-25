Обстріли Києва та Одеси посилилися: екстрасенс відповів, чи безпечно залишатися у великих містах

Роман Завидовський / © ТСН

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На тлі посилення російських атак по українських містах дедалі більше людей замислюються, чи варто залишатися у великих населених пунктах або навіть виїжджати з України.

Своїми міркуваннями з цього приводу поділився екстрасенс Роман Завидовський.

За словами екстрасенса, останнім часом він дедалі частіше отримує запитання про те, чи не стане ситуація з російськими обстрілами ще небезпечнішою та чи варто залишати країну.

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«Все більше і більше людей звертається до мене з цим питанням. Я розумію, що це дуже індивідуально, і кожен сам повинен приймати свої рішення», — каже Роман Завидовський.

Він наголосив, що страх за власне життя є природною реакцією на постійні атаки по українських містах.

«Зараз багато хто дуже боїться. Це зрозуміло. Страх за власне життя присутній у кожного. Інстинкт виживання ніхто не скасовував», — зазначив екстрасенс.

Після свого прогнозу на картах Завидовський заявив, що не бачить підстав для масової паніки чи поспішного виїзду з України.

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«Якщо взяти загальну картину, я б сказав, що не все настільки погано, наскільки ми собі це зараз накручуємо. Я розумію, що атаки відбуваються постійно, але поки що не поспішайте робити різких кроків», — каже він.

Водночас екстрасенс підкреслив, що рішення про переїзд кожна людина має ухвалювати самостійно.

«Їхати чи не їхати — це дуже індивідуально. Слухайте свою інтуїцію, своє серце і приймайте рішення самі», — наголосив Завидовський.

На думку екстрасенса, тим, хто відчуває постійну тривогу через обстріли, варто розглянути можливість переїзду не за кордон, а до більш спокійних населених пунктів України.

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«Я б радив переїжджати з великих міст у менші міста чи села, де є можливість працювати дистанційно і де більш-менш спокійно», — каже він.

Водночас Завидовський наголосив, що, на його думку, ситуація не є настільки критичною, щоб усім без винятку залишати країну.

«Я не бачу, щоб усе в Україні було настільки жорстко, що треба впадати в паніку, пакувати речі й терміново виїжджати. Можна жити і в Україні, просто шукати для себе більш безпечні місця», — підсумував екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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