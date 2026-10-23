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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Обстріли РФ: шість областей України залишилися без світла

Через російські обстріли в шести областях є нові знеструмлення. Енергетики працюють на місцях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Україні після нічних ракетно-дронових атак РФ зафіксовані значні знеструмлення

В Україні після нічних ракетно-дронових атак РФ зафіксовані значні знеструмлення / © Associated Press

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні діють вимушені графіки обмеження електропостачання, а також аварійні відключення через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Після нічних атак РФ у кількох областях є знеструмлення, під ударами перебували енергооб’єкти.

Деталі по регіонах:

  • Житомирщина: без світла залишилися понад 900 населених пунктів.

  • Рівненщина: частина області залишилася без світла. РФ била по енергетиці, житловому сектору і підприємствах.

  • Луцьк: через відсутність електроживлення зупинили рух тролейбусів.

  • Одещина: війська РФ атакували енергооб’єкт ДТЕК на півдні області.

  • Полтавщина: пошкоджені лінія електропередачі та приватні будинки.

  • Хмельниччина: минулої доби ворожі дрони завдали ударів по енергетичних об’єктах області. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, «Укренерго» попереджало, що у п’ятницю, 23 жовтня, у частині областей України знову застосовуватимуть обмеження електропостачання. Графіки діятимуть майже весь день і стосуватимуться як споживачів, так і промислових підприємств.

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