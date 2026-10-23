Обстріли РФ: шість областей України залишилися без світла

В Україні після нічних ракетно-дронових атак РФ зафіксовані значні знеструмлення / © Associated Press

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Сьогодні, 23 жовтня, в Україні діють вимушені графіки обмеження електропостачання, а також аварійні відключення через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Після нічних атак РФ у кількох областях є знеструмлення, під ударами перебували енергооб’єкти.

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Деталі по регіонах:

Житомирщина: без світла залишилися понад 900 населених пунктів.

Рівненщина: частина області залишилася без світла. РФ била по енергетиці, житловому сектору і підприємствах.

Луцьк: через відсутність електроживлення зупинили рух тролейбусів.

Одещина: війська РФ атакували енергооб’єкт ДТЕК на півдні області.

Полтавщина: пошкоджені лінія електропередачі та приватні будинки.

Хмельниччина: минулої доби ворожі дрони завдали ударів по енергетичних об’єктах області. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, «Укренерго» попереджало, що у п’ятницю, 23 жовтня, у частині областей України знову застосовуватимуть обмеження електропостачання. Графіки діятимуть майже весь день і стосуватимуться як споживачів, так і промислових підприємств.

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