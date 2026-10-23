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Обстріли РФ: шість областей України залишилися без світла
Через російські обстріли в шести областях є нові знеструмлення. Енергетики працюють на місцях.
Сьогодні, 23 жовтня, в Україні діють вимушені графіки обмеження електропостачання, а також аварійні відключення через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Після нічних атак РФ у кількох областях є знеструмлення, під ударами перебували енергооб’єкти.
Деталі по регіонах:
Житомирщина: без світла залишилися понад 900 населених пунктів.
Рівненщина: частина області залишилася без світла. РФ била по енергетиці, житловому сектору і підприємствах.
Луцьк: через відсутність електроживлення зупинили рух тролейбусів.
Одещина: війська РФ атакували енергооб’єкт ДТЕК на півдні області.
Полтавщина: пошкоджені лінія електропередачі та приватні будинки.
Хмельниччина: минулої доби ворожі дрони завдали ударів по енергетичних об’єктах області. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, «Укренерго» попереджало, що у п’ятницю, 23 жовтня, у частині областей України знову застосовуватимуть обмеження електропостачання. Графіки діятимуть майже весь день і стосуватимуться як споживачів, так і промислових підприємств.