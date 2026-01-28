Обстріли та негода вдарили по енергосистемі: де найскладніша ситуація зі світлом

Енергосистема / © Associated Press

Стан енергосистеми України у середу, 28 січня, ускладнений через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негоду. У низці областей застосовують графіки погодинних відключень і аварійні знеструмлення.

Про це повідомляє «Укренерго».

Що відбувається в енергосистемі

Упродовж ночі та вранці російські війська продовжили удари по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок атак з’явилися нові знеструмлення у Дніпропетровській області (зокрема в місті Кам’янське), а також у Донецькій та Запорізькій областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання і повернути електропостачання споживачам.

Через наслідки російських обстрілів у всіх регіонах України застосовують графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для населення. В окремих областях вимушено введено аварійні знеструмлення, які обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації.

В «Укренерго» закликають споживачів стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго, адже ситуація може змінюватися.

Енергетики наголошують: ощадливе енергоспоживання необхідне в усіх регіонах протягом усієї доби. Українців просять максимально обмежити використання потужних електроприладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний час — після 23:00.

Окремо ситуацію ускладнила негода. Через налипання мокрого снігу та ожеледь на ранок повністю або частково були знеструмлені 730 населених пунктів в одинадцяти областях — зокрема у Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Київській, Харківській та Чернігівській.

Аварійні бригади обленерго вже проводять відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередач.

Як ми повідомляли раніше, в Україні запровадили аварійні відключення.

Попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень не діють.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — наголосили в НЕК «Укренерго».