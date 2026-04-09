"Приліт" по "Новій пошті", знищені до руїн будинки та жертви серед мирних: РФ влаштувала пекло в містах України

Українські міста 9 квітня пережили чергову російську атаку. Ворог випустив понад 100 ударних безпілотників.

ТСН.ua зібрав всі подробиці нічного удару.

Російські війська у ніч проти 9 квітня били по Україні 119 ударними безпілотниками різних видів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, сьогодні вночі противник атакував 119 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 99 ворожих БпЛА.

Ситуація у регіонах України

Чернігівщина

Вибух, який було чутно зранку 9 квітня у Чернігові, стався в одному з сіл Киселівської громади, яка розташована поряд з обласним центром. Російський ударний дрон влучив у домоволодіння.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Як йдеться у повідомленні, внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа, є руйнування — пошкоджені будинок, господарчі споруди, автівка.

«Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За наявними даними — на щастя, без постраждалих», — написав Чаус.

Запоріжжя — є загиблий та руйнування

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська завдали щонайменше вісім ударів по Запорізькому району.

У результаті обстрілу одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. У селищі Балабине зруйновані кілька приватних будинків.

Крім цього, Росія атакувала дронами Запорізьку область, унаслідок чого було знищене відділення «Нової пошти».

Ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки вночі відділення було зачинене. Однак унаслідок удару РФ згоріли понад 150 посилок.

На Одещині під ударом критична інфраструктура

РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження на території обʼєкта критичної інфраструктури.

Поранених і загиблих немає. Тривають роботи з усунення наслідків, зазначили в ОВА.

На Дніпропетровщині під атакою підприємство

Російські війська атакували Павлоград, пошкоджене підприємство, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Попередньо, ніхто не постраждав.

За даними місцевої влади, протягом ночі сили РФ атакували три райони Дніпропетровщини, зокрема Павлоградський. Поранені дві людини.

Наслідки ворожого удару

Ситуація на Сумщині

Цього ранку двоє людей постраждали внаслідок атаки ворога по автозаправній станції у Глухівській громаді, повідомили в ОВА. Це працівники цієї АЗС. 57-річний чоловік та 53-річна жінка отримали необхідну медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль.

Найбільше обстрілів фіксують у Сумському та Шосткинському районах.

Обстріл Харківщини

67-річна жителька Ківшарівки Купʼянського району загинула через влучання російського безпілотника. Попередньо, росіяни атакували Ківшарівку FPV-дроном. Через влучання безпілотника у Ківшарівці 62-річний чоловік дістав закриту черепно-мозкову травму і контузію обох очей.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівлю, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарчу споруду (с. Лозова);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Язикове)

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль (сел. Прудянка)

Зазначимо, Харків переживає чи не найважчий період від початку повномасштабного вторгнення. Від початку місяця ворог не припиняє атаки на місто ні на день: лише 2 та 3 квітня удари тривали безперервно протягом двох діб. Росія діє жорстоко та підступно, застосовуючи комбіновану тактику — по місту летить балістика та дрони різних типів.

За словами експерта Олександра Мусієнка, активізація атак на Харків свідчить про те, що ворог дещо змінив підходи. Окупанти намагаються вивчити, як змінюється українська «мала» ППО.

Нон-стоп обстріли Херсонщини

Російські військові продовжують обстрілювати Херсонщину з різних видів озброєння, атакують безпілотниками.

У Херсоні на розі вулиць Кримської та Валентини Крицак (28-ї Армії) виявили невизначений вибуховий пристрій. Територія мінування може бути більшою, повідомили у поліції.

Також протипіхотні міни типу «Пряник» виявили на мосту через річку Кошову. У поліції закликають не пересуватися вказаними районами.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Придніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Наддніпрянське. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 4 людей, з них — 2 дитини, отримали поранення», — уточнив очільник МВА Ярослав Шанько.

Як живе Херсон, де росіяни щодня полюють на цивільних

Журналістка Ukrainian Witness Вікторія Гнатюк та відеооператорка Марія Шевченко вирушили до Херсона, щоб показати реальність людей, які щодня перебувають під прицілом російських військ.

Мешканці Херсону називають атаки РФ по місту «людським сафарі». Жінка, яка раніше виїжджала, проте повернулася в Херсон, сказала, що дрони, гради, артилерія та міномети б’ють «кожного дня, 24/7».

За даними Херсонської ОВА, від початку 2026 року у місті та області зафіксовано більше 50 загиблих та понад 450 поранених. Російські військові цілеспрямовано полюють дронами на цивільних: бачать людину, «змальовують» та вбивають.

У Херсоні також продовжують працювати комунальники та відомий Дніпровський ринок, який перебуває у «червоній зоні». Попри це там досі продають свіжу рибу та полуницю. Небезпека зберігається весь час, тому коли чути звук ворожого безпілотника, продавці кидають товар і біжать ховатися. Проте залишати роботу не планують.