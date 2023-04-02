Обстріл Костянтинівки з "Ураганів" та С-300: кількість жертв ворожої атаки зросла

У Костянтинівці Донецької області зросла кількість жертв атаки військ РФ, яка сталася у неділю, 2 квітня. Відомо вже про шістьох загиблих та вісьмох поранених місцевих мешканців.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

"Поранено 8 осіб - уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло 6 осіб", - йдеться у його повідомленні.

Окупанти завдали двох ударів по місту ракетами С-300 та здійснили чотири залпи з "Ураганів".

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, а також три автомобілі.

Нагадаємо, ворог вдарив по центральній частині міста вранці 2 квітня. Голова ОВА Павло Кириленко спочатку повідомив про трьох загиблих та шістьох поранених.

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