"Обстріляли американці": окупаційна влада Херсона в істериці з приводу руйнування Антонівського мосту

Гауляйтер Стремоусов, озброївшись бронежилетом, сунувся подивитися на стан Антонівського мосту у Херсоні після філігранної роботи ЗСУ.

Колаборант підтвердив, що переправа зазнала руйнувань, а псевдовлада вже нібито вирішила питання, як діставатимуться з одного берега на інший.

Про це він повідомив пропагандистським засобам інформації.

Місцевий гауляйтер Кирило Стремоусов підтвердив, що руху мостом більше немає. Тепер переправа через Дніпро здійснюватиметься поромами та понтонами.

"Міст зараз перекритий. Підкреслю, що на результат бойових дій і контрнаступ це ніяк не впливає", - сказав Стремоусов.

Сам колаборант був трохи знервований, а у своїй палкій промові змішав "грішне з праведним". За його словами, міст обстріляли "американські фахівці". Він також приплів до руйнування мосту Небесну сотню, недобрим словом згадав Зеленського і кілька разів наголосив, що пошкодження переправи "ні на що не вплине", а без мосту в окупованому Херсоні поки обійдуться, бо "всі речі передбачили".

Слід зазначити, що колаборант пересувається містом у бронежилеті, що свідчить про гарячу "любов" херсонців до нього.

У Херсонській ОВА говорять, що оцінити стан руйнувань мосту складно, оскільки окупанти до нього нікого не пускають.

"Після нічного відпрацювання Антонівський міст отримав суттєві ушкодження. Оцінити їх поки що складно - орки нікого не підпускають до нього з обох боків, але відновлювальні роботи точно займуть дуже багато часу і вимагатимуть ресурсів, з якими велика проблема в окупантів. Орки, вам же натякали, що з Херсона вам час валити, поки можете", - написав перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

Нагадаємо, що в ЗСУ підтвердили завдання ударів по Антонівському мосту.

Читайте також: