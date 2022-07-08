Обстріляли понад пів тисячі будинків: у Миколаєві назвали суму збитків, завданих окупантами

Російські окупанти від початку повномасштабної війни завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень.
Найбільше у місті постраждав житловий фонд.
Про це сьогодні, 8 липня, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram.
Він зазначив, що зокрема, обстрілами з РСЗВ та ракетними ударами пошкодили 536 приватних будинків, 36 із них зруйновали вщент, та 409 багатоповерхівок, 5 із них не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження.
Окрім цього окупанти пошкодили або зруйнували:
- 48 закладів освіти;
- 42 об’єкти комунального господарства;
- 15 закладів культури;
- 12 закладів охорони здоров'я;
- 9 закладів фізичної культури і спорту;
- 3 заклади соціального захисту;
- 28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).
Також внаслідок російських обстрілів загинув 121 житель Миколаєва, серед них дитина. Поранення отримали 535 мирних жителів, з яких шестеро дітей.
Нагадаємо, російські окупанти на світанку 7 липня 12 ракетами обстріляли Очаків та Миколаїв.
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