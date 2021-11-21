Обстрілювали Піски з гранатометів та кулеметів: ситуація в зоні ООС за останню добу

Обстрілювали Піски з гранатометів та кулеметів: ситуація в зоні ООС за останню добу

За добу серед українських захисників поранених, на щастя, немає.

Останню добу в зоні проведення Операціє об'єднаних сил ситуація була більш-менш спокійною.

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Про це повідомляють у штабі ООС.

У штабі оприлюднили ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 сьогодні, 21 листопада 2021 року.

Упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Пісків противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що в зоні ООС на невідомому пристрої підірвалися двоє військових, вони загинули на місці