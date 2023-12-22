"Обстрілюють на порозі Різдва": пані посол США прокоментувала нічну атаку по Україні

Ворог вчергове атакував Україну дронами.
Росія минулої ночі здійснила потужну масштабну атаку по Україні, під удар, зокрема, потрапила столиця.
На масовану атаку безпілотників відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Вона наголосила, що на порозі Різдва українці масовано обстрілюють Україну.
"Замість дарування подарунків і святкових покупок українцям доводиться ночувати в бомбосховищах. Жорстокість Росії є щоденною реальністю, але США продовжуватимуть підтримувати Україну", - наголосила вона.
За її словами, жорстокість Росії стала уже щоденною реальністю.
Нічна атака на столицю - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 22 грудня російські окупанти втретє за шість днів завдали повітряного удару дронами по Києву.
Ближе до опівночі мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко підтвердили: у Солом'янському районі є влучання у житловий будинок.
У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у незакінченому двоповерховому приватному будинку. На момент удару там нікого не було. Тому обійшлося без постраждалих.