"Обстрілюють на порозі Різдва": пані посол США прокоментувала нічну атаку по Україні

Росія минулої ночі здійснила потужну масштабну атаку по Україні, під удар, зокрема, потрапила столиця.

На масовану атаку безпілотників відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона наголосила, що на порозі Різдва українці масовано обстрілюють Україну.

"Замість дарування подарунків і святкових покупок українцям доводиться ночувати в бомбосховищах. Жорстокість Росії є щоденною реальністю, але США продовжуватимуть підтримувати Україну", - наголосила вона.

За її словами, жорстокість Росії стала уже щоденною реальністю.

Нічна атака на столицю - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня російські окупанти втретє за шість днів завдали повітряного удару дронами по Києву.

Ближе до опівночі мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко підтвердили: у Солом'янському районі є влучання у житловий будинок.

У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у незакінченому двоповерховому приватному будинку. На момент удару там нікого не було. Тому обійшлося без постраждалих.